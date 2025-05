Tim Summer Hits 2025 | servono i biglietti per partecipare?

Non perdere l’occasione di vivere l’energia dei Tim Summer Hits 2025: i biglietti sono già disponibili per questa attesa quarta edizione del grande evento musicale estivo a Piazza del Popolo. Quattro serate di concerti imperdibili tra il 7 e il 10 giugno, con oltre 80 artisti pronti a scatenare il pubblico, trasmesse in replica su Rai 1.

Piazza del popolo scalda i motori per i Tim Summer Hits 2025, quarta edizione del concerto fra i più attesi dell’estate italiana. In quattro serate fra il 7 e il 10 giugno – poi trasmesse in replica su Rai 1 a partire dal 13 ogni venerdì – sono attesi più di 80 artisti, tra cui alcuni protagonisti indiscussi delle spiagge e delle discoteche nazionali. L’evento sarà anche quest’anno completamente gratuito: non saranno dunque necessari biglietti o prenotazioni. Si consiglia tuttavia di recarsi sul posto con largo anticipo rispetto alle 20, orario di inizio del live, considerata l’enorme affluenza attesa nel cuore della Capitale: nel 2024, le quattro serate accolsero infatti circa 160 mila persone. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tim Summer Hits 2025: servono i biglietti per partecipare?

