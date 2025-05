Tim Summer Hits 2025 chi conduce cast con 80 artisti e dove e quando vederlo

Scopri tutto sul Tim Summer Hits 2025, l'evento musicale più atteso dell'estate su Rai1, con oltre 80 artisti che si esibiranno a Roma in quattro serate di grande musica. Con un cast spettacolare che spazia tra pop, rap, rock e cantautorato, questa kermesse promette emozioni per tutti i gusti: ecco dove e quando viverla dal vivo.

È tutto pronto per il Tim Summer Hits 2025: la kermesse, che porta la grande musica nell’estate di Rai1, porterà sul palco di piazza del Popolo, a Roma, più di 80 artisti, che si esibiranno in quattro serate. Tanti i generi, dal pop al cantautorato, dal rap al rock, dalle giovani generazioni agli evergreen, per accontentare i gusti di tutti. Tim Summer Hits, chi conduce. A condurre saranno anche quest’anno Carlo Conti e Andrea Delogu, coppia già rodata al timone della kermesse: “Ci divertiremo come sempre. Come al solito non proviamo ma improvvisiamo e quindi ci divertiamo anche molto e credo proprio che questo sia uno dei segreti per divertire anche il pubblico”, ha dichiarato il conduttore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tim Summer Hits 2025, chi conduce, cast con 80 artisti e dove e quando vederlo

TIM Summer Hits, la grande musica dell’estate 2025, torna a Roma per 4 serate - Tim Summer Hits, la grande musica dell’estate 2025, torna a Roma con quattro serate imperdibili a Piazza del Popolo. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: summer hits Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Tim Summer Hits 2025: tutti i cantanti in piazza del Popolo; Sito Istituzionale | TIM Summer Hits 2025 a Piazza del Popolo; TIM Summer Hits 2025 a Piazza del Popolo: date e presentatori ufficiali; Tim Summer Hits 2025, oltre 80 artisti in Piazza del Popolo a Roma. 🔗Se ne parla anche su altri siti

TIM Summer Hits 2025: quando in tv e cast cantanti - Tutto pronto per il TIM Summer Hits 2025 con Carlo Conti e Andrea Delogu: quando e dove si terranno i concerti e quando in tv. Ecco il cast di cantanti ... 🔗Secondo superguidatv.it

TIM Summer Hits 2025: quali sono i cantanti in programma e la divisione serata per serata - TIM Summer Hits 2025: quali sono i cantanti in programma e la divisione serata per serata, ecco tutti i dettagli. 🔗Lo riporta tag24.it

Tim Summer Hits: ottanta artisti a Roma dal 7 al 10 giugno - (Teleborsa) - Oltre ottanta artisti, da Achille Lauro a Venerus, passando da BigMama, Eugenio in Via di Gioia, Ghali, Joan Thiele, Levante, Orietta Berti e Sangiovanni compongono la scaletta della nuo ... 🔗Scrive finanza.repubblica.it