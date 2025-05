Tifosi Fiorentina in subbuglio | tensioni tra ultras e dirigenza dopo le dimissioni di Palladino

Le recenti tensioni tra ultras e dirigenza della Fiorentina, esplose dopo le dimissioni di Palladino, hanno scosso il mondo sportivo di Firenze. Una settimana complessa, tra polemiche e passione, che ha acceso gli animi dei tifosi gigliati e messo in discussione il cammino della squadra.

Una settimana complicata, di quelle che caratterizzano la Firenze sportiva anche quando (centrato l’obiettivo minimo della stagione) c’era l’esigenza di staccare la spina per ripartire piĂą carichi di prima. Quelle che ha vissuto il tifo gigliato sono state ore frenetiche. La frase di Rocco Commisso ("I tifosi della Fiorentina non sono solo quelli della Curva Fiesole, sui social in tanti sono dalla nostra parte") ha fatto balzare sulla sedia gli ultras. Concetto che non è piaciuto specialmente ai piĂą giovani, di fatto invitati alla calma dall’anima piĂą esperta del tifo organizzato. C’è chi avrebbe voluto rispondere subito per le rime riportato poi a miti consigli nella serata di martedì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net