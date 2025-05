Tibur Open Gym al via la 3 edizione | un evento che celebra sport e inclusione

Tibur Open Gym torna alla sua terza edizione, un evento imperdibile che celebra sport, benessere e inclusione per tutti. Dal 30 maggio al 1° giugno 2025, grandi e piccini sono invitati a vivere un weekend all’insegna dell’attività fisica e dello stile di vita attivo nel cuore di Tibur.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna a gran richiesta TIBUR OPEN GYM, l'attesa manifestazione dedicata allo sport, al benessere e alla promozione di uno stile di vita attivo e inclusivo. L'appuntamento è fissato per il weekend dal 30 maggio al 1° giugno 2025, venerdì 30 maggio dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, sabato 31 maggio e domenica 1°giugno dalle ore 09.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, nel verde del suggestivo Parco Bei, cuore pulsante del IV Municipio di Roma (Via di Casal Bruciato). L'ingresso è gratuito. L'evento promosso dal IV municipio è organizzato dall'ASD Cast Sub Roma 2000, in collaborazione con le associazioni CSR Promotion e Smile Events. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tibur Open Gym al via la 3° edizione: un evento che celebra sport e inclusione

