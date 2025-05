Ti auguro il meglio il giovane Bouaskar saluta Svilar | tifosi della Roma in ansia

Il giovane Bouaskar Saluta Svilar e i tifosi della Roma si preparano a festeggiare la conferma in Europa League, chiudendo una stagione difficile ma promettente. Ora, l'attenzione è rivolta al futuro: con Gasperini ormai vicino, la Roma mira a un rilancio più strategico e ambizioso per riconquistare grandi obiettivi.

Stagione chiusa con la conferma dell' Europa League, e c'è tutto sommato da esultare se si considera l'andamento fino a dicembre. Ora per la Roma è tempo di pianificare il futuro, in maniera diversa e più intelligente di quanto fatto l'estate scorsa. La prima mossa è il post Ranieri, con Gasperini ad un passo e pronto ad aprire un nuovo ciclo dopo quello straordinario di 9 anni all'Atalanta, con il focus che si sposterà poi sul calciomercato. Da questo punto di vista un tema estremamente importante è quello del futuro dei big della rosa, tra quali spicca sicuramente Svilar. Tutto Roma vuole la permanenza nel belga, ma a far trasalire quest'oggi i tifosi è stato Slim Bouaskar, giovane talento classe 2009 di cui si parla benissimo per il futuro.