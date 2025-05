Thuram | Oltre alla tattica serve la magia Non vedo l’ora di giocare

Marcus Thuram sottolinea l'importanza della magia oltre alla tattica in vista di PSG-Inter, una sfida fondamentale per conquistare la Champions League. Le sue parole entusiastiche riflettono la voglia di mettere in gioco tutto e di alzare il trofeo più ambito del calcio europeo.

Thuram parla di magia in vista di Psg-Inter. Per il francese serve anche questo per alzare al cielo la Champions League. Le sue parole. COUNTDOWN – Marcus Thuram, intercettato da TNT Sports, non vede l'ora che arrivi Psg-Inter: « Sarà una grande partita contro una grande squadra, una delle migliori al mondo, e non vedo l'ora di essere in campo sabato ». ATTESA – Un'attesa che è difficile da descrivere per Thuram: « Non puoi davvero immaginartelo prima, sì, penso che arrivi davvero, come sai, il riscaldamento e l'aumento di ritmo e poi la canzone nello stadio per la gente; quindi, penso che sia il momento in cui realizzi davvero che sono dentro, sono dentro la partita, stiamo per iniziare, ma in questo momento è proprio come una sensazione che provi quando cerchi di accumulare energia ».