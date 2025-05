Thuram | Essere leggeri e determinati al Psg piace avere la palla

A due giorni dalla finale di Champions League tra PSG e Inter, Marcus Thuram si apre ai giornalisti francesi, sottolineando l'importanza di essere leggeri e determinati. Il centravanti del PSG, appassionato e carico, rivela la sua visione sulla sfida e l’obiettivo di conquistare il torneo, senza lasciarsi intimidire dalle pronostici.

Thuram parla a due giorni dalla finale di Champions League tra Psg e Inter. Il centravanti francese si racconta ai colleghi francesi e carica. FINALE COMPLICATA – Marcus Thuram, intercettato dall’emittente francese M6, non vuole scomporsi: « Nono, non arriviamo favoriti. L’aver eliminato due tra le migliori squadre al mondo come Bayern Monaco e Barcellona ci dà fiducia ma non ci rende invincibili nel senso che possiamo perdere in qualsiasi momento o vincere come abbiamo fatto con il Barcellona. Abbiamo grande consapevolezza, ma è una finale tutta da giocare ». NUOVO PERCORSO – Thuram parla di freschezza e leggerezza: « Penso che sarà una finale completamente diversa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Thuram: «Essere leggeri e determinati, al Psg piace avere la palla»

