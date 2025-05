Thuram a M6 | Puntiamo a vincere! Dopo il Barcellona abbiamo preso fiducia Contro il PSG sarà una sfida…

Marcus Thuram mette le mani avanti in vista della finale di Champions League, dichiarando a M6 che dopo il successo contro il Barcellona la squadra ha acquisito maggiore fiducia. L’attaccante dell’Inter si prepara alla sfida che promette spettacolo contro il PSG, sottolineando l’importanza di puntare alla vittoria.

Thuram a M6: «Puntiamo a vincere! Dopo il Barcellona abbiamo preso fiducia. Contro il PSG sarà una sfida.» Le parole dell’attaccante. L’emittente televisiva francese M6, una delle reti incaricate di trasmettere la finale di Champions League in Francia, ha intervistato l’attaccante dell ‘Inter Marcus Thuram a poche ore dalla sfida decisiva contro il Paris Saint-Germain. VI SENTITE INVICIBILI? « No, assolutamente. Sappiamo di avere fatto due grandi partite contro il Barcellona, una delle migliori squadre d’Europa, che sono stati visti in tutto il mondo. Ci danno sicuramente fiducia ma non ci sentiamo invincibili; puntiamo a vincere come abbiamo fatto con il Barcellona, abbiamo acquisito fiducia » C’E VOGLIA DI RIVINCITA DOPO ISTANBUL? « No, sono due finali completamente diverse. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram a M6: «Puntiamo a vincere! Dopo il Barcellona abbiamo preso fiducia. Contro il PSG sarà una sfida…»

