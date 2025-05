Thunderbolts | delusione al botteghino o standard per l’mcu?

Thunderbolts, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe diretto da Jake Schreier, ha sorpreso molti con il suo successo critico, ma purtroppo ha deluso al botteghino rispetto alle aspettative. Questo contrasto evidenzia come il riscontro positivo da parte della stampa e del pubblico non sempre si traduca in successo commerciale nel panorama dei film Marvel.

Il successo commerciale di un film può spesso sorprendere, specialmente quando si tratta di produzioni con ottimi riscontri critici e apprezzamenti da parte del pubblico. È il caso di Thunderbolts, l’ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe diretto da Jake Schreier, che però ha registrato risultati al botteghino inferiori alle aspettative. Analizzare le ragioni di questa situazione e le prospettive future permette di comprendere meglio le dinamiche attuali dell’universo Marvel. andamento al box office di Thunderbolts. risultati economici e confronto con altri film. Dopo quattro settimane in sala, Thunderbolts ha incassato circa $357,4 milioni a livello mondiale, collocandosi tra i film meno remunerativi dell’MCU. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Thunderbolts: delusione al botteghino o standard per l’mcu?

Cerca Video su questo argomento: thunderbolts delusione Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Thunderbolts, che disastro: è il secondo peggior incasso Marvel, ecco quanti milioni farà perdere allo studio - Nonostante le recensioni ampiamente positive, l'ultimo film dei Marvel Studios non è riuscito a invertire la tendenza al box-office ... 🔗Scrive msn.com

Thunderbolts* parte bene al botteghino, vediamo gli incassi finora - Thunderbolts* si è reso protagonista di una partenza solida al botteghino, totalizzando ottimi incassi con una previsione per il fine settimana molto interessante: vediamo i numeri realizzati finora. 🔗Come scrive multiplayer.it

Thunderbolts* mantiene il primo posto al botteghino nonostante un calo del 55% - Un altro fine settimana è passato, e quindi ancora una volta abbiamo un altro sacco di cifre al botteghino da esaminare. Come previsto, Marvel's Thunderbolts* è rimasto al primo posto ... 🔗Segnala msn.com