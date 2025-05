Thiago Motta torna subito ad allenare in Serie A? L’ex Juventus è nel mirino di questo club ancora nessun contatto ufficiale ma… Cosa sta accadendo

Thiago Motta potrebbe tornare subito ad allenare in Serie A, attirando l'interesse di un importante club ancora senza contatti ufficiali. La sua candidatura si fa sempre più concreta in un periodo di intense novità per le panchine delle big italiane. Scopri cosa sta succedendo nel calcio di alta quota e quali sono le ultime indiscrezioni.

Thiago Motta ritorna subito su una panchina di Serie A? L’ex Juve interessa a questo club, ancora nessun contatto ufficiale ma. Cosa succede. Giorni caldi per le panchine di Serie A, con molte big pronte a cambiare guida tecnica. Anche l’Atalanta, dopo nove anni, potrebbe voltare pagina. Per la prima volta, infatti, Gian Piero Gasperini sembra vicino all’addio: non ci sono problemi legati alla squadra, al mercato o ai rinforzi, ma solo motivazioni personali alla base della sua possibile decisione. Come riferito da Gianluca Di Marzio, con Maurizio Sarri sempre più vicino a un ritorno alla Lazio, si allontana anche la pista che porta a Igor Tudor, il cui futuro sembra legato a una possibile permanenza alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thiago Motta torna subito ad allenare in Serie A? L’ex Juventus è nel mirino di questo club, ancora nessun contatto ufficiale ma… Cosa sta accadendo

