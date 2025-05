The Wizard Liz la creator tradita dal partner mentre è incinta | Venderò l’anello di fidanzamento e il ricavato andrà alle mamme single

LaWizard Liz, la creator e influencer di 26 anni nota per i suoi video motivazionali, sta facendo parlare di sé dopo essere stata tradita dal partner durante la gravidanza. Decisa a trasformare questa difficile esperienza in un gesto di solidarietà, ha deciso di vendere il suo anello di fidanzamento, con il ricavato destinato alle mamme single. Scopri come Liz ha affrontato la batosta personale e ha dimostrato ancora una volta la sua forza interiore.

Sui social non si parla d’altro. La 26 enne, nota per i suoi video motivazionali, ha ricevuto una batosta personale che avrebbe potuto scalfire anche la sua immagine pubblica. Ecco come e perché è riuscita, invece, a trasformare il triste episodio in qualcosa di positivo per sé stessa e chi la sostiene. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - The Wizard Liz, la creator tradita dal partner mentre è incinta: «Venderò l’anello di fidanzamento e il ricavato andrà alle mamme single»

