The Terminal List | Prime Video svela le foto del prequel Dark Wolf

Prime Video rivela le prime immagini di Dark Wolf, il prequel di The Terminal List, annunciato per febbraio 2024. Scopri le foto esclusive di questa nuova serie, che si propone di approfondire il mondo e i personaggi della saga di successo.

Prime Video ha svelato le prime immagine esclusive di Dark Wolf, la serie prequel di The Terminal List. Annunciata nel febbraio 2024 a seguito dell’ottimo successo di critica e pubblico ottenuto dalla serie originale, The Terminal List: Dark Wolf si è presentata quest’oggi attraverso cinque foto esclusive. La serie si erge come “ una rappresentazione fedele della mentalità , la fratellanza e la complessità morale delle Operazioni Speciali, il tutto con rispetto e realismo “. Il lancio dei primi tre episodi su Prime Video è previsto per il 27 agosto 2025, seguiti da nuovi episodi settimanali, fino all’ultimo episodio di stagione mercoledì 24 settembre. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Terminal List | Prime Video svela le foto del prequel Dark Wolf

