The Sandman Stagione 2 | nuove immagini Ecco Puck e Distruzione

Scopri le nuove immagini di The Sandman Stagione 2, tra cui le prime foto di Puck e Distruzione, in attesa dell'ultima attesissima stagione della serie. Dopo tre anni di pausa, questa conclusiva stagione promette emozioni e rivelazioni sorprendenti nel mondo di Neil Gaiman.

La seconda stagione di The Sandman  sarà anche l’ultima, il che non sorprende visti i tre anni di pausa tra le stagioni e le continue controversie che circondano il creatore Neil Gaiman. Nella prossima serie di episodi, dopo una fatidica riunione di famiglia, Dream of the Endless ( Tom Sturridge ) deve affrontare una decisione impossibile dopo l’altra nel tentativo di salvare se stesso, il suo regno e il mondo reale dalle epiche conseguenze delle sue malefatte passate. Per fare ammenda, Sogno deve confrontarsi con amici e nemici di lunga data, divinità , mostri e mortali. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

