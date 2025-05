The Last Ship – Stagione 4 la spiegazione del finale della serie

Scopri la spiegazione del finale della quarta stagione di The Last Ship, la serie militare ambientata a bordo di una nave della Marina americana che affronta minacce globali. Ecco come l’equipaggio della USS Nathan James riesce ancora una volta a salvare il mondo e cosa significa il gran finale per le stagioni successive.

Ecco come il finale della quarta stagione di The Last Ship ha visto l’equipaggio della USS Nathan James salvare ancora una volta la situazione. The Last Ship è liberamente ispirato a un romanzo dello scrittore William Brinkley e racconta le vicende dell’equipaggio di una nave della Marina Militare che, di ritorno da una missione nell’Artico, scopre che un virus ha sterminato l’80% della popolazione mondiale. L’equipaggio, guidato dal comandante Tom Chandler ( Eric Dane, Grey’s Anatomy ), deve correre contro il tempo per trovare una cura, mentre cerca di scoprire cosa è successo alle loro famiglie in questo mondo cambiato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

