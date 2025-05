The Last of Us | una grossa svista rovina il finale della seconda stagione

Scopri come una grossa svista rovina il finale della seconda stagione di The Last of Us, lasciando i fan delusi e perplessi. In questo articolo analizziamo l'episodio finale e il déjà -vu che ricorda le criticità della prima stagione, mettendo in luce gli errori di continuità che hanno fatto discutere.

La seconda stagione di The Last of Us si chiude con un episodio intenso, ma anche con un errore di continuità talmente evidente da far storcere il naso perfino ai fan più indulgenti. Un déjà -vu che ricorda molto da vicino il caso della canzone “Future Days”, già finita sotto accusa nella prima stagione. HBO punta forte su The Last of Us per replicare il successo planetario di Game of Thrones, e le somiglianze tra le due serie non mancano: apocalissi, creature mostruose, giovani protagonisti lanciati in missioni disperate. Ma a fare la differenza è l’ambientazione. Se Game of Thrones si svolge in un mondo immaginario fatto di castelli e draghi, The Last of Us preferisce un mondo familiare, riconoscibile: le rovine di città come Salt Lake City, Pittsburgh e, nel finale di stagione, Seattle. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Last of Us: una grossa svista rovina il finale della seconda stagione

