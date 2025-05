The Handmaid’s Tale 6 il significato del finale | la dichiarazione universale dei diritti umani

Il finale di "The Handmaid's Tale" 6 ci invita a riflettere sulla solidarietà femminile, la memoria e i valori fondamentali sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In un mondo segnato da guerre e integralismi, questa conclusione sottolinea l'importanza di agire con coraggio e unità per difendere la libertà e i diritti di tutti.

Il finale di serie parla di solidarietà femminile, ed è il primo di tanti messaggi forti e legati all'attualità: l'importanza della Memoria, la condanna delle guerre e degli integralismi. "Una sedia. Un tavolo. Una lampada. C'è una finestra con le tende bianche. E il vetro è infrangibile, ma non perché temono che scappiamo. Non arriveremmo lontano. Temono altre fughe". È un noto passo del romanzo Il Racconto dell'Ancella, di Margaret Atwood, da cui è nata The Handmaid's Tale. Nell'ultima sequenza del finale, June Osborne, che nella sua vita da ancella era stata ribattezzata Difred, torna sul luogo del delitto, nella casa dei Waterford, ormai una quinta slabbrata e sventrata.

