The Gentlemen stagione 2 | inizio riprese con Guy Ritchie

Le riprese della seconda stagione di "The Gentlemen" sono ufficialmente iniziate nel Regno Unito, con Guy Ritchie alla regia. Questa serie di successo, apprezzata per il suo stile unico e la trama avvincente, torna presto per conquistare nuovamente il pubblico. Restate aggiornati sulle novità di questa attesissima stagione!

riprese in corso per la seconda stagione di “the gentlemen”. Le riprese della nuova stagione della serie di successo “The Gentlemen”, diretta da Guy Ritchie, sono attualmente in fase di produzione nel Regno Unito. La serie, apprezzata per il suo stile distintivo e la narrazione coinvolgente, si prepara a tornare sul piccolo schermo con un cast ampliato e una trama più articolata. cast e personaggi principali. Il ritorno di Theo James, noto per ruoli in The Monkey e The White Lotus, conferma la continuità narrativa. Accanto a lui, si aggiungono tre nuovi interpreti italiani: Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - The Gentlemen stagione 2: inizio riprese con Guy Ritchie

