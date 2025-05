The Gentlemen Stagione 2 | al via le riprese con Guy Ritchie

Le riprese di The Gentlemen stagione 2 sono ufficialmente iniziate, con Guy Ritchie alla guida di questa attesa serie di successo. Tra novità nel cast, spiccano anche tre talenti italiani: Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto, pronti a rendere il ritorno ancora più imperdibile.

Le riprese sono ufficialmente in corso per la nuova stagione della serie di successo di Guy Ritchie, The Gentlemen. All’elenco completo del cast, annunciato oggi, si aggiungono anche tre nomi italiani: Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto. Il ritorno di The Gentlemen è stato annunciato l’anno scorso, con la conferma che Theo James (The Monkey, The White Lotus), Kaya Scodelario (Senna, Crawl) e Daniel Ings (I Hate Suzie, The Crown) riprenderanno i loro ruoli. La nuova stagione vedrà anche il ritorno di Ray Winstone (Sexy Beast, Nil By Mouth), Joely Richardson (Ballad of Renegade Nell, One Day), Vinnie Jones (Lock Stock and Two Smoking Barrels, Snatch), Jasmine Blackborrow (Legends, Marie Antoinette), Michael Vu (Sumotherhood, In The Grey), Harry Goodwins (One Spoon of Chocolate, Sunset Drive), Ruby Sear, Pearce Quigley (The Detectorists, Showtrial) e Giancarlo Esposito (The Residence, Captain America: Brave New World). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

