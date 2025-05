The gentlemen 2 con michele morrone e benedetta porcaroli nel cast

La seconda stagione di The Gentlemen, diretta da Guy Ritchie e distribuita da Netflix, torna con un cast ricco di grandi nomi, tra cui Michele Morrone e Benedetta Porcaroli. Questa serie avvincente continua a sorprendere gli spettatori con una trama coinvolgente e novità interessanti, affermandosi come uno degli eventi più attesi della piattaforma.

La produzione della seconda stagione di The Gentlemen, serie diretta da Guy Ritchie e distribuita da Netflix, sta attirando l’attenzione per la presenza di volti noti provenienti dall’Italia. La serie, che vede protagonisti attori come Theo James e Kaya Scodelario, si distingue per la sua trama avvincente e per le novità che coinvolgono anche il cast italiano. In questo articolo vengono analizzate le principali informazioni riguardanti i nuovi episodi, gli ingressi nel cast e le location di ripresa. il cast della seconda stagione di the gentlemen: protagonisti italiani in arrivo. La seconda stagione di The Gentlemen si distingue per l’introduzione di numerosi attori italiani, confermando un trend internazionale sempre più aperto a talent locali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - The gentlemen 2 con michele morrone e benedetta porcaroli nel cast

