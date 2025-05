The Gentlemen 2 | al via le riprese della nuova stagione Netflix con Benedetta Porcaroli Michele Morrone e Sergio Castellitto nel cast

Scopri tutto sulla serie "The Gentlemen 2", ora in fase di riprese su Netflix con un cast stellare che comprende Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto. Ambientata tra Inghilterra e Italia, questa nuova stagione by Guy Ritchie promette grandi colpi di scena e un mix internazionale che ha conquistato il pubblico.

La seconda stagione della serie di Guy Ritchie si amplia: tra Inghilterra e Italia, un cast internazionale e grandi colpi di scena. Londra, maggio 2025 – Netflix annuncia ufficialmente l’inizio delle riprese di The Gentlemen 2, la seconda stagione della fortunata serie creata da Guy Ritchie. Dopo il grande successo della prima stagione, la serie torna con nuovi episodi e un cast ancora più ricco: tra i nuovi volti anche tre grandi nomi italiani – Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto – pronti a entrare nel mondo criminale britannico raccontato con lo stile inconfondibile del regista di Snatch e The Man from U. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - The Gentlemen 2: al via le riprese della nuova stagione Netflix con Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto nel cast

The Gentlemen Stagione 2: al via le riprese con Guy Ritchie - Le riprese di The Gentlemen stagione 2 sono ufficialmente iniziate, con Guy Ritchie alla guida di questa attesa serie di successo. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: The Gentlemen 2 Via Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

The Gentlemen 2, nel cast Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto; The Gentlemen 2, al via le riprese: Gli italiani Benedetta Porcaroli, Sergio Castellitto e Michele Morrone nel cast; The Gentlemen 2, via alle riprese della seconda stagione! L'annuncio di Netflix; The Gentlemen 2, nel cast anche Castellitto, Morrone e Porcaroli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

The Gentlemen 2, al via le riprese: Gli italiani Benedetta Porcaroli, Sergio Castellitto e Michele Morrone nel cast - Netflix annuncia l'inizio delle riprese della seconda stagione di The Gentlemen in cui ci sarà anche un po' d'Italia: tutte le anticipazioni. 🔗Segnala comingsoon.it

The Gentlemen Stagione 2: al via le riprese con Guy Ritchie - Le riprese sono ufficialmente in corso per la nuova stagione della serie di successo di Guy Ritchie, The Gentlemen. All’elenco completo ... 🔗Si legge su cinefilos.it

The Gentlemen 2, via alle riprese della seconda stagione! L'annuncio di Netflix - Netflix annuncia ufficialmente la partenza delle riprese della seconda stagione di The Gentlmen che vedrà ritorno dei nostri protagonisti. 🔗Riporta serial.everyeye.it