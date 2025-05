The First Berseker Khazan si aggiorna ancora con nuovi FIX

Scopri le ultime novità di The First Berserker: Khazan, l’action RPG di Neople, con il nuovo aggiornamento che migliora stabilità e gameplay su console e PC. Con molte correzioni e ottimizzazioni, il gioco offre un’esperienza ancora più fluida e coinvolgente su PlayStation 5, Xbox Series XS e Steam.

The First Berserker: Khazan, l’action RPG sviluppato da Neople, riceve un nuovo aggiornamento che punta a migliorare la stabilità e la qualità dell’esperienza di gioco su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC (Steam). L’update, ora disponibile, introduce correzioni sia generali che specifiche per la versione PC, affrontando bug che compromettevano alcune funzionalità chiave. The First Beseker Khazan – Gamerbrain.net Dettagli delle versioni aggiornate. PS5: versione 1.010.002. Xbox Series XS: versione 1.1.10.2. Steam (PC): build 511273. Correzioni generali (valide per tutte le piattaforme). Distorsione audio: eliminato il problema che causava distorsione sonora durante l’interazione con i mostri dopo un teletrasporto al Blade Nexus. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - The First Berseker Khazan si aggiorna ancora con nuovi FIX

