The Batman - Parte II | il sequel del film con Robert Pattinson uscirà troppo tardi?

Scopri le ultime novità su *The Batman - Parte II*, il sequel diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson, il cui arrivo nelle sale è previsto nel 2027. Dopo cinque anni dal primo capitolo del 2022, i fan si chiedono se sia ancora il momento giusto per continuare questa avventura nel mondo di Gotham.

Le ultime novità sul secondo capitolo del franchise diretto da Matt Reeves dopo il primo lungometraggio distribuito nel 2022. Quando uscirà nelle sale nel 2027 The Batman - Parte II, saranno passati cinque anni dalla distribuzione del primo film diretto da Matt Reeves, e tra i fan c'è chi si chiede se non sia ormai troppo tardi per il sequel. Con oltre 770 milioni di dollari al box-office al livello globale, The Batman si è rivelato un grande successo sfociato anche in una serie tv, The Penguin, particolarmente acclamata. Ma i rinvii del sequel? Il sequel slittato di The Batman Annunciato nel 2022, il film ha subito diversi ritardi e slittamenti: inizialmente previsto per il 3 ottobre 2025, è . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Batman - Parte II: il sequel del film con Robert Pattinson uscirà troppo tardi?

