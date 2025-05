thailandia cambogia i due eserciti si ritirano dopo scontro al confine

Thailandia e Cambogia hanno concordato un ritiro reciproco delle truppe dalla zona di confine contesa, dopo lo scontro armato in cui un soldato cambogiano ha perso la vita. Questa decisione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, evidenziando la necessitĂ di rinnovo del dialogo e della stabilitĂ nella regione.

I vertici degli eserciti di Thailandia e Cambogia hanno concordato un ritiro reciproco dalla zona di confine contesa, dove mercoledì in uno scontro a fuoco è rimasto ucciso un soldato cambogiano. Le truppe di Phnom Penh cambogiane stavano conducendo un pattugliamento di routine lungo la frontiera quando la quando le forze thailandese hanno aperto il fuoco, afferma la Cambogia. L'esercito thailandese ha dichiarato che i soldati cambogiani sono entrati in un'area contesa e hanno aperto il fuoco quando i militari thailandesi si sono avvicinati per negoziare. Lo scontro è durato circa 10 minuti fino a quando i comandanti locali si sono parlati e hanno ordinato un cessate il fuoco.