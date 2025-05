Tg Lavoro & Welfare – 29 5 2025

Scopri le ultime novità sul mondo del lavoro nel Tg lavoro AMP Welfare del 29 maggio 2025, con aggiornamenti su cassa integrazione, il nuovo progetto EDO per le competenze digitali e l'aumento delle ispezioni nei luoghi di lavoro. Resta informato sugli aspetti più rilevanti che influenzano il mercato del lavoro e le politiche attuali in Italia.

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Cassa integrazione, numeri preoccupanti – Competenze digitali, arriva il progetto EDO – Aumentano le ispezioni sui luoghi di lavoro satazn Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Tg Lavoro & Welfare – 29/5/2025

Juventus, Tudor LIVE: "Il futuro? Non mi sento inferiore a nessuno. Qui fatto un buon lavoro viste le problematiche" - Igor Tudor, allenatore della Juventus, si presenta in conferenza stampa a due giorni dal match contro l'Udinese, evidenziando il suo impegno nonostante le difficoltà. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Tg Lavoro Amp Welfare Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 28 maggio 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nasce il nuovo Tg Lavoro & Welfare dell’Agenzia Italpress - ROMA (ITALPRESS) – Giovedì 14 aprile l’Agenzia di stampa Italpress lancerà il suo nuovo Tg Lavoro & Welfare. Il tg nasce dalla collaborazione dell’Italpress con il Centro studi Lavoro&Welfare ... 🔗Lo riporta italpress.com

Tg Lavoro & Welfare – 8/5/2025 - ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Salari e pensioni arretrano rispetto all'inflazione - A marzo sale la disoccupazione - Tra 10 anni 3 milioni di italiani in meno in età lavorativa sat/azn ... 🔗Riporta italpress.com

Tg Lavoro & Welfare - 1/5/2025 - ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La sicurezza sul lavoro al centro del Primo Maggio - Competenze green sempre più richieste - Scuola, aumenta il fondo per il welfare sat/abr/gtr Davide ... 🔗Lo riporta msn.com