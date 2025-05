Tg Green 29 maggio – Presentato primo magnete per nucleare da fusione 100% Italia

Scopri le ultime novità su Tg Green del 29 maggio, tra cui il primo magnete per nucleare da fusione completamente italiano, un passo importante verso energia pulita e sostenibile. Approfondisci anche l'esplosione delle rinnovabili negli ultimi vent'anni e le Bandiere Blu 2025, simbolo di eccellenza ambientale.

Il nucleare da fusione si avvicina con la presentazione del primo magnete per la macchina 100% italiana, le rinnovabili in crescita esponenziale negli ultimi 20 anni, e l’assegnazione delle Bandiere blu 2025. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tg Green 29 maggio – Presentato primo magnete per nucleare da fusione 100% Italia

Nucleare, primo passo verso la fusione. Svelato il super magnete di Asg - Un super magnete innovativo, sviluppato a La Spezia, rappresenta un passo cruciale nel progetto DTT – Divertor Tokamak Test. 🔗continua a leggere

