terzo mandato la scelta tocca alle federazioni

La scelta del terzo mandato tocca alle federazioni e al voto democratico, mentre il partito cerca una sintesi condivisa sulle candidature regionali. La segretaria regionale del Pd si impegna a mantenere un clima di dialogo e rispetto tra i veterani e le nuove leve, segnando segnali di pace e stabilità interna.

"Sono stata eletta come segretaria del cambiamento ed √® chiaro che abbia questa opinione (ovvero il no al terzo mandato per i consiglieri regionali, ndr), ma essendo noi un partito democratico, ci siamo presi del tempo per trovare una sintesi complessiva". Segnali di pace, o quantomeno di tregua, lanciati ai veterani del Pd dalla segretaria regionale, Chantal Bomprezzi, nel giorno (luned√¨) della vittoria del campo largo di Michela Glorio a Osimo. D‚Äôaltronde, perch√© guastarsi la festa con regole cervellotiche, la prospettiva di una resa dei conti interna nel pieno della campagna elettorale e lo scontento del candidato dem a governatore, Matteo Ricci, che invece vorrebbe in lista i migliori (portatori di voti)? Terzo mandato s√¨ o terzo mandato no? Ecco, sul dilemma il Pd cambia ancora idea e la soluzione imbroccata alla fine dalla direzione regionale √® quella del terzo mandato "ni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it