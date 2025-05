Terzo mandato la Lega riapre lo spiraglio | Caso chiuso salvo che la politica non intervenga

Il terzo mandato della Lega riapre lo spiraglio di un possibile cambiamento politico in Italia, lasciando aperta la discussione sul futuro della leadership. Mentre il dibattito si infiamma, si sottolinea come le parole e le strategie siano in continua evoluzione, e il caso potrebbe restare chiuso solo se la politica non interviene. Scopri di piĂą sulle implicazioni di questa svolta nella scena politica nazionale.

VENEZIA - In fondo sarebbe?solo? un cambio di aggettivi. «Le parole?secondo mandato? sono sostituite dalle seguenti:?terzo mandato?», recita la.

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo. 🔗continua a leggere

