Terribile incidente a Firenze | un morto FOTO

Un grave incidente a Firenze ha causato la morte di uno scooterista, coinvolto oggi, giovedì 29 maggio, all'incrocio tra viale Redi e via Doni. La tragedia ha scosso la città e ancora una volta porta alla ribalta la pericolosità delle strade fiorentine. Ecco le foto e i dettagli sull'incidente.

Ancora un morto in incidente sulle strade fiorentine. È successo oggi, giovedì 29 maggio, intorno alle 16, all'incrocio tra viale Redi e via Doni. Coinvolti il guidatore di un furgone da lavoro e uno scooterista. Quest'ultimo, un uomo tra i 60 e i 70 anni, ha avuto la peggio ed è morto in seguito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Terribile incidente a Firenze: un morto / FOTO

