Terremoto in Serie | batosta per il Brescia Come cambia la classifica

Il recente terremoto in serie scuote il calcio italiano, con il Brescia penalizzato di 4 punti e retrocesso in Lega Pro, mentre la Sampdoria evade la beffa e si salva, tornando a lottare nei play out contro la Salernitana. La sentenza del Tribunale Federale Nazionale cambia radicalmente la classifica e le prospettive delle squadre coinvolte.

È arrivata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale: Brescia penalizzato di 4 punti (per questo campionato) e retrocessione diretta in Lega Pro. Esulta la Sampdoria che viene ripescata e può giocare i play out contro la Salernitana.

Brescia penalizzato e Sampdoria ripescata, terremoto sulla classifica di Serie B: cosa è successo - Il calcio di Serie B è in totale caos: Brescia rischia una penalizzazione di 4 punti e la retrocessione in Serie C per irregolarità nei pagamenti, mentre la Sampdoria viene ripescata ai play-out, sconvolgendo la classifica.

