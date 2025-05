Terremoto in Serie B | Brescia penalizzato di 4 punti Frosinone salvo!

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha deciso di penalizzare il Brescia di 4 punti, determinando la loro retrocessione in Serie C, mentre il Frosinone rimane in Serie B senza dover disputare i playout. La situazione apre nuove sfide per le squadre coinvolte, con spareggi salvezza tra Salernitana e Sampdoria previsti a giugno. Ecco tutti i dettagli sulle sanzioni e le implicazioni di questa decisione.

Arrivata la decisione della Figc sul caso Brescia. Le rondinelle sono state penalizzate di 4 punti e retrocesse in C. Frosinone salvo senza passare dai playout. Spareggi retrocessione che vedrà impegnate Salernitana e Sampdoria il 15 e 20 giugno. Il comunicato e le sanzioni al Brescia: "Il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Terremoto in Serie B: Brescia penalizzato di 4 punti, Frosinone salvo!

Caos serie B, cosa succede: Brescia -4 punti, verso la retrocessione; Sampdoria ai playout con la Salernitana - Il caos in Serie B continua a scuotere il campionato: Brescia, con soli 4 punti, rischia la retrocessione e la Sampdoria, ora ai playout con la Salernitana, vede cambiare la sua posizione in classifica. 🔗continua a leggere

