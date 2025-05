Terremoto in casa Fiorentina la Curva Fiesole alla dirigenza | Fate come Palladino

La Curva Fiesole, cuore pulsante dei tifosi della Fiorentina, si scaglia contro la dirigenza dopo le dimissioni di Palladino, chiedendo cambiamenti e responsabilità. Se vuoi sapere come i tifosi affrontano questa crisi e cosa si aspettano dalla società, leggi il nostro articolo aggiornato.

Con un durissimo comunicato pubblicato su Instagram la Curva Fiesole, il settore più caldo dei tifosi della Fiorentina, ha preso posizione nei confronti della società, in particolare contro il direttore sportivo Daniele Pradè e il presidente Rocco Commisso, all’indomani della notizia delle clamorose dimissioni dell’allenatore, Raffaele Palladino. “Dopo anni di silenzi, fiducia e sacrifici, ci ritroviamo davanti all’ennesima dimostrazione di arroganza e incompetenza da parte di una società che ha dimostrato di non avere rispetto né per la storia della Fiorentina, né per chi quella maglia la difende ogni giorno: i tifosi “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terremoto in casa Fiorentina, la Curva Fiesole alla dirigenza: “Fate come Palladino”

Fiorentina, la Curva Fiesole insorge: "Commisso, sciacquati la bocca quando parli di noi. Pradè fuori dalle pa**e" - Dopo le recenti dichiarazioni di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che ha affermato che non tutta la tifoseria fiorentina è facilmente identificabile, la Curva Fiesole si risiede e insorge. 🔗continua a leggere

