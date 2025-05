Terre Roveresche strappa la collana a un sedicenne nella discoteca Tris | anconetano condannato a 2 anni e 2 mesi Assolto un altro ragazzo

Un episodio di cronaca avvenuto a Terre Roveresche, dove una rissa in discoteca ha portato alla rapina di una collana a un sedicenne e a un processo con diverse condanne. La vicenda ha catturato l’attenzione della comunità , tra gavettoni di accuse e episodi di violenza, con un risultato giudiziario che ha condannato un giovane anconetano a 2 anni e 2 mesi di carcere, mentre un altro è stato assolto.

