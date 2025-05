Terni riqualificazione Largo Cairoli | Cantiere avanti tutta parte anche il secondo stralcio

A Terni, la riqualificazione di Largo Cairoli prosegue senza sosta, con il secondo stralcio dei lavori ormai avviato. L’intervento, finanziato con 591.734 euro, rappresenta un passo importante per il potenziamento degli spazi urbani, come confermato dall’assessore all’urbanistica Marco Iapadre.

“A Largo Cairoli il cantiere procede senza alcuna interruzione”. A dichiararlo Marco Iapadre, assessore all’urbanistica del Comune di Terni. “Nei giorni scorsi sono stati aggiudicati i lavori di secondo stralcio per un importo contrattuale di 591.734,25  euro e sono state avviate le procedure di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, riqualificazione Largo Cairoli: “Cantiere avanti tutta, parte anche il secondo stralcio”

Cerca Video su questo argomento: Terni Riqualificazione Largo Cairoli Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Largo Cairoli Terni, proseguono i lavori: aggiudicato l’appalto per il secondo stralcio; Terni, II stralcio largo Cairoli: appalto da 650 mila euro alla casertana Corbo Group. Ribasso 21%. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Largo Cairoli Terni, proseguono i lavori: aggiudicato l’appalto per il secondo stralcio

Riporta umbria24.it: di Ma. Gi. Pen. Proseguono i lavori in largo Cairoli a Terni. Nei giorni scorsi è stato aggiudicato l’appalto per il secondo stralcio dell’opera: via libera a una ditta campana per circa 600 mila euro ...

Terni, un parco con vista sui reperti a largo Cairoli

Secondo umbria24.it: Interrogazione La consigliera Proietti Trotti a Palazzo Spada ha ricapitolato la ‘vicenda largo Cairoli’: «Nel maggio dello scorso anno sono iniziati i lavori di riqualificazioni di largo Cairoli – ha ...

Terni, lavori in Largo Cairoli appello dei cittadini: «Salvate i resti dell'ex Convento»

msn.com scrive: Quel piccolo rettangolo azzurro che si vede sul lato destro del progetto per la risistemazione di largo Cairoli è l'unica ... Michele Rossi ex consigliere di Terni Civica, fa sentire la propria ...