Terni Pink Basket ed Unicef insieme | Una giornata di gioco amicizia e solidarietà

Terni Pink Basket e Unicef si uniscono per una giornata dedicata al gioco, all'amicizia e alla solidarietà, celebrando la Giornata Mondiale del Diritto al Gioco. Un’occasione speciale per sottolineare come il gioco sia un diritto fondamentale per lo sviluppo equilibrato e felice di ogni bambino, promosso dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia.

La Giornata Mondiale del Diritto al Gioco dell'Unicef sottolinea l'importanza fondamentale del gioco per lo sviluppo sano e felice di ogni bambino. Il gioco non è solo divertimento, ma un diritto sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, essenziale per la creatività.

