Terni l’applicazione ‘Youpol’ salva la vita | il caso di una giovane che minacciava di gettarsi nel fiume Nera

Scopri come l'applicazione Youpol, sviluppata nel 2017, può salvare vite e promuovere la sicurezza urbana, come nel caso di una giovane che minacciava di gettarsi nel fiume Nera. Questo strumento di comunicazione rapida tra cittadini e Polizia di Stato è fondamentale per prevenire situazioni di emergenza e garantire un intervento tempestivo.

Una applicazione nata nel corso del 2017 denominata ‘Youpol’ e pensata come strumento pratico e immediato di comunicazione fra i cittadini e la Polizia di Stato, per prevenire e contrastare il bullismo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la fase pandemica, che ha registrato un aumento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, l’applicazione ‘Youpol’ salva la vita: il caso di una giovane che minacciava di gettarsi nel fiume Nera

