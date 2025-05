Terni grave lutto per l’Azienda Usl Umbria 2 | è scomparso il giovane infermiere Valerio Valentini | Disponibile e generoso

L'Azienda USL Umbria 2 piange la perdita del giovane infermiere Valerio Valentini, scomparso tragicamente in un incidente stradale. Valerio, trentenne disponibile e generoso, lascia un vuoto profondo nel cuore della comunità sanitaria e dei suoi cari.

Un grave lutto ha colpito l'Azienda Usl Umbria 2 che piange la scomparsa di un giovane infermiere Valerio Valentini. Il trentenne è tragicamente scomparso ieri sera – mercoledì 28 maggio - a seguito ad un incidente stradale sulla Salaria, in direzione Roma. Il giovane professionista ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, grave lutto per l’Azienda Usl Umbria 2: è scomparso il giovane infermiere Valerio Valentini: “Disponibile e generoso”

