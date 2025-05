Terni Campionati italiani junior di scherma | In pedana saliranno i medagliati olimpionici del futuro

Terni ospita i Campionati Italiani Junior di scherma, un evento imperdibile che riunisce le promesse olimpiche del futuro. Dal 30 maggio al 1 giugno, al Pala Tennistavolo “Aldo De Santis”, 655 giovani atleti si sfideranno in discipline come fioretto e sciabola, contribuendo a scrivere il prossimo capitolo della scherma nazionale.

I Campionati italiani giovani e cadetti di scherma tornano a Terni, a distanza di ventiquattro anni. Una manifestazione che si svolgerĂ da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno al Pala Tennistavolo "Aldo De Santis" accogliendo 655 atleti che si cimenteranno nelle discipline del fioretto, sciabola.

