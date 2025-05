Terni bretella San Carlo-Acciai Speciali Terni | Inaugurazione entro la Primavera del prossimo anno

La bretella San Carlo di Terni, strategica per gli acciai speciali, sarà inaugurata entro la primavera del prossimo anno, nonostante alcuni ritardi causati dalle abbondanti piogge. Il presidente della prima commissione, Andrea Sterlini, ha aggiornato sui progressi dei lavori durante un recente sopralluogo, assicurando l’impegno per il completamento dell’opera.

“I lavori procedono seppur con un po' di ritardo, poiché le piogge cadute copiose hanno inciso sulle stabilizzazioni delle lavorazioni al terreno”. Il presidente della prima commissione Andrea Sterlini ha commentato in questi termini l’esito del sopralluogo avvenuto stamattina – giovedì 29 maggio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, bretella San Carlo-Acciai Speciali Terni: “Inaugurazione entro la Primavera del prossimo anno”

