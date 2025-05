Ternana in finale PlayOff | in un match tutto quello che il Benevento deve cercare per ripartire

Ternana in finale playoff: un occasione d’oro per la squadra di ottenere la promozione e scrivere una nuova pagina di prestigio. Dopo le emozionanti semifinali, il prossimo impegno sarà fondamentale per il Benevento, che deve ritrovare la determinazione e le energie per ripartire e sognare il salto di categoria.

Tempo di lettura: 2 minuti Saranno due squadre del girone B a contendersi l’unico posto disponibile per andare a fare compagnia a Padova, Virtus Entella ed Avellino. Questo il verdetto delle sfide di ritorno delle due semifinali dei playoff andate in scena ieri sera. Se il destino della qualificazione era già segnato all’Adriatico dove Pescara e Audace Cerignola hanno pareggiato 1-1 dopo il 4-1 degli abruzzesi in Puglia, di tenore ben diverso è stato il match tra Ternana e Vicenza che ha visto prevalere gli umbri con un prepotente 3-1 dopo lo 0-0 dell’andata sul campo del favorito Vicenza, per il secondo anno consecutivo a mani vuote. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ternana in finale PlayOff: in un match tutto quello che il Benevento deve cercare per ripartire

