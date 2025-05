Terminal list | prime immagini e data di uscita della serie spin-off con chris pratt

Scopri le prime immagini e la data di uscita di "The Terminal List: Dark Wolf", la nuova serie spin-off con Chris Pratt in arrivo su Prime Video. L'annuncio ufficiale e i dettagli sulla produzione promettono un debutto imperdibile per l'estate, coinvolgendo i fan di azione e suspense.

annuncio ufficiale e prime immagini di “the terminal list: dark wolf”. Una nuova produzione originale di Prime Video si prepara a conquistare il pubblico con il suo debutto imminente. La piattaforma di streaming ha diffuso le prime immagini esclusive di “The Terminal List: Dark Wolf”, confermando anche la data di uscita prevista per l’estate del 2025. Si tratta di uno spin-off della popolare serie d’azione interpretata da Chris Pratt, andata in onda nel 2022. descrizione della serie e dettagli sulla produzione. “The Terminal List: Dark Wolf” rappresenta un’espansione dell’universo narrativo creato dalla serie originale, con nuovi episodi che promettono azione intensa e trame coinvolgenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Terminal list: prime immagini e data di uscita della serie spin-off con chris pratt

