Terminal List | Dark Wolf prime foto e data di uscita dello spin-off della serie d’azione con Chris Pratt

Scopri le prime foto e la data di uscita di “The Terminal List: Dark Wolf”, lo spin-off della serie d’azione con Chris Pratt. Amazon ha svelato i dettagli di questo emozionante prequel, ampliando l’universo di “The Terminal List” con nuove avventure e personaggi coinvolgenti.

Amazon ha pubblicato le prime immagini di The Terminal List: Dark Wolf, insieme all’annuncio della data ufficiale della premiere. L’originale Prime Video è uno spin-off prequel della serie d’azione di successo del 2022 con Chris Pratt, The Terminal List. Pratt tornerà a interpretare James Reece e sarà affiancato dalla nuova star Taylor Kitsch. The Terminal List: Dark Wolf seguirà il personaggio di Kitsch, Ben Edwards, un Navy SEAL diventato operatore paramilitare della CIA e nemico segreto della prima stagione di The Terminal List. 🔗 Leggi su Cinefilos.it © Cinefilos.it - Terminal List: Dark Wolf, prime foto e data di uscita dello spin-off della serie d’azione con Chris Pratt

