Teresanna Pugliese sbotta all’Isola dei famosi | Branco contro di me

Teresanna Pugliese si sfoga all'Isola dei Famosi, lamentando di sentirsi isolata e accusando alcuni compagni di averla messa nel mirino. Durante la recente puntata, la showgirl ha espresso il suo disappunto sugli attacchi ricevuti, alimentando il capitolo delle tensioni nel reality.

Teresanna Pugliese non si sente accolta all’Isola dei famosi, cosa ha detto sugli attacchi ricevuti. Durante la nuova puntata dell’ Isola dei famosi andata in onda ieri Teresanna Pugliese è sbottata mentre parlava con Veronica Gentili dei suoi compagni di avventura. Il motivo? La naufraga pensa che molti si siano alleati contro di lei, queste le sue parole: “C’è stato un momento in cui hanno fatto il branco, non me l’aspettavo. Giusto Paolo ha cercato di trovare una soluzione, ma ho ricevuto diversi colpi “. Mentre diceva alla conduttrice di esserci rimasta davvero male per il trattamento che le hanno riservato gli altri concorrenti non è riuscita a trattenere le lacrime. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com