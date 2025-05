Terence Hill l' addio a Don Matteo l' amicizia con Bud Spencer e la scomparsa del figlio | cosa fa e dove vive oggi

Terence Hill, icona del cinema italiano, ha lasciato la scena pubblica da anni, vivendo in Umbria e dedicandosi a un progetto con la Warner Bros. Dopo l'addio a Don Matteo e la lunga amicizia con Bud Spencer, ora si concentra sulla sua vita privata e su nuovi progetti artistici. Scopriamo cosa fa e dove vive oggi questa leggenda del cinema.

Sparito dalla scena pubblica da alcuni anni Terence Hill vive in Umbria e sta lavorando a un progetto personale con la Warner Bros.

Scopri cosa fa oggi Terence Hill, oltre il celebre ruolo di Don Matteo. Dopo oltre vent'anni interpretando il sacerdote più amato d'Italia, Hill ha continuato a sorprendere il pubblico con nuove progetti e passioni.

