Terapia genica 2 0 | una nuova via in vivo per correggere le malattie genetiche alla nascita

Scopri la terapia genica 2.0, una rivoluzionaria soluzione in vivo che apre nuove strade nel trattamento delle malattie genetiche alla nascita. Questo avanzamento, sviluppato dall’Istituto San Raffaele-Telethon di Milano, promette di rendere le terapie più efficaci, meno rischiose e più accessibili.

La terapia genica ha rivoluzionato il trattamento di malattie genetiche prima incurabili. Tuttavia, per quanto efficace contro alcune patologie molto gravi, resta una strategia terapeutica complessa, rischiosa e costosa. Ora, però, un gruppo di scienziati dell’ Istituto San Raffaele-Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget) di Milano ha ideato un approccio nuovo, per ora testato solo sui topi, che apre la strada a una sorta di “terapia genica 2.0”. La nuova metodologia, che può essere potenzialmente applicata alla nascita e che non richiede la necessità di un trapianto di cellule staminali o chemioterapia come nella terapia genica tradizionale, è stata descritta sulla rivista Nature. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terapia genica 2.0: una nuova via “in vivo” per correggere le malattie genetiche alla nascita

KJ Muldoon: la storia del primo neonato curato con una terapia genica su misura per l’Iperammoniemia Neonatale - KJ Muldoon è diventato il primo neonato a ricevere una terapia genica su misura per affrontare l'iperammoniemia neonatale, una malattia metabolica grave e potenzialmente letale. 🔗continua a leggere

