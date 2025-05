Tentato omicidio a San Sisto | due arresti Il gip | Aggressione brutale colpi inferti per uccidere

Due persone sono state arrestate a San Sisto con l'accusa di tentato omicidio in seguito a un'aggressione brutale che ha coinvolto un uomo con colpi inferti con armi da taglio, tra cui una katana giapponese. Il giudice per le indagini preliminari di Perugia ha disposto misure restrittive dopo un episodio di circa trenta secondi di violenza estrema.

È stata un’aggressione brutale, durata pochi di secondi (una trentina secondo gli investigatori), ma sufficiente a ridurre in fin di vita un uomo colpito ripetutamente con armi da taglio (tra cui una katana giapponese). Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha disposto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Tentato omicidio a San Sisto: due arresti. Il gip: “Aggressione brutale, colpi inferti per uccidere”

Brutale aggressione a San Sisto. Due fermati, altri due ricercati. Sono accusati di tentato omicidio - Nella notte del 12 maggio, San Sisto è stato teatro di una brutale aggressione che ha portato a un accoltellamento. 🔗continua a leggere

