Tentato furto al ristorante Scatta l’allarme arrestato uno dei ladri

Tentato furto al ristorante Bertani di Baggiovara, dove una banda ha tentato di svaligiare il locale, portando a danni per oltre 15.000 euro. Fortunatamente, grazie all'intervento delle forze dell'ordine, uno dei ladri è stato arrestato, evidenziando ancora una volta la crescente preoccupazione per le rapine nelle attività commerciali della città.

E’ l’ennesimo ristorante preso di mira in città. Come nei precedenti colpi, l’azione è stata velocissima e preparata ma, questa volta, uno degli autori è finito in manette. Dopo il devastante furto (i danni superavano i 15mila euro) al ristorante Bertani di Baggiovara, avvenuto la settimana scorsa una banda, martedì notte ha preso di mira il ristorante giapponese Torii Sushi di via Pico della Mirandola. Anche in questo caso i danni al locale sono stati ingenti. Dopo avere infranto una griglia di areazione posta sulla vetrata del locale, infatti, tre balordi sono entrati nel ristorante per poi impossessarsi del registratore di cassa (contenente l’incasso di circa 400 euro), circa 40 tablet marca Huawei, due cellulari oltre a circa 800 euro nascosti nella mensola sotto la cassa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tentato furto al ristorante. Scatta l’allarme, arrestato uno dei ladri

