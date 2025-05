Tentata aggressione a una donna | Si dimenava ma lui la teneva stretta

Nel primo pomeriggio di giovedì 29 maggio, una tentata aggressione si è verificata lungo la pista ciclabile di viale Po, dove un uomo ha cercato di aggredire una donna, che ha cercato di difendersi e si è dimenata. L’incidente, avvenuto in pieno giorno, ha attirato l’attenzione di passanti e cittadini preoccupati per la sicurezza nel quartiere.

Tentata aggressione nei confronti di una donna in pieno giorno. E' quanto accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 29 maggio, quando un uomo e una donna sono stati visti strattonarsi l'un l'altra in mezzo alla pista ciclabile di viale Po, all'altezza di via Oroboni.