Tentano furto con la tecnica dell' abbraccio | denunciate e foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per 4 anni

Tentano di derubare un anziano con la tecnica dell'abbraccio a Bastia Umbra, ma sono stati denunciati e colpiti dal foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per 4 anni. Il Questore di Perugia agisce per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare l’ordine pubblico sul territorio umbro.

Tentano di derubare un anziano con la tecnica dell'abbraccio, dopo la denuncia arriva anche il foglio di via obbligatorio dal territorio comunale di Bastia Umbra. Il questore di Perugia per garantire la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini ha disposto la misura del foglio.

