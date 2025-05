Tenta il sorpasso ma scavalca il muretto e si schianta

Un tentativo di sorpasso rischioso si è concluso con un incidente per un motociclista olandese di 65 anni nella Val di Funes, in provincia di Bolzano. Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze gravi, dimostrando come situazioni di pericolo possano essere evitabili con attenzione e prudenza sulle strade di montagna.

Poteva finire decisamente peggio la vicenda che ieri pomeriggio, mercoledì 28 maggio, ha avuto per protagonista un motociclista olandese di 65 anni sulle strade della val di Funes, più precisamente in quel di Tiso. Secondo le ricostruzioni emerse, l'uomo era assieme a un gruppo di motociclisti.

