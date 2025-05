Tenta di truffare un’anziana fingendosi assicuratore 18enne di Frascati beccato dai Carabinieri

Un ragazzo di 18 anni di Frascati è stato arrestato dai carabinieri per aver tentato di ingannare una pensionata, fingendosi un assicuratore. L'episodio evidenzia l'importanza di stare attenti a truffe e raggiri telefonici o di persone che si spacciano per rappresentanti ufficiali.

Un 18enne è stato arrestato a Frascati per tentata truffa ai danni di una pensionata, fingendosi un dipendente di una società assicurativa.

